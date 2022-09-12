Чебоксары, 12 сентября 2022, 10:03 — REGNUM В Чувашии в рамках проведения выборов зафиксировано 42 обращения, в судах рассмотрено 15 исков. Нарушений, которые могли бы «повлиять на результаты волеизъявления, не зафиксировано». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве 12 сентября руководитель республиканского избиркома Геннадий Федоров.
По его словам, в рамках избирательной кампании зарегистрировано 42 обращения, в том числе десять обращений передано из органов прокуратуры, семь — из ЦИК России, остальные 25 поступили из избирательных комиссий.
Он добавил, что в судах рассмотрели 15 дел, не став перечислять поднимаемые в исках вопросы:
Напомним, 11 сентября проходили выборы депутатских собраний в 19 вновь сформированных муниципалитетах, а также довыборы в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Шумерле и Красноармейском округе.
Как сообщало ИА REGNUM, явка в целом по Чувашии составила 49,8%. Всего замещено 384 депутатских мандата из 385, в том числе «Единая Россия» получает 333 мандата (86,49%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 31 мандат, КПРФ — четыре, партия пенсионеров — один. В 15 округах победили самовыдвиженцы. Остальные партии, в том числе парламентская ЛДПР, не смогли выиграть ни в одном округе.
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