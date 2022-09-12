Чебоксары, 12 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках проведения выборов зафиксировано 42 обращения, в судах рассмотрено 15 исков. Нарушений, которые могли бы «повлиять на результаты волеизъявления, не зафиксировано». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве 12 сентября руководитель республиканского избиркома Геннадий Федоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

По его словам, в рамках избирательной кампании зарегистрировано 42 обращения, в том числе десять обращений передано из органов прокуратуры, семь — из ЦИК России, остальные 25 поступили из избирательных комиссий.

«По существу обращений это были вопросы отмены решений территориальных избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидатов в депутаты, предвыборная регистрация, процедура проведения досрочного голосования, деятельность территориальной избирательной комиссии, информирование избирателей о предстоящих выборах, осуществление подкупа избирателей и использование служебного положения при проведении агитации», — рассказал Геннадий Федоров.

Он добавил, что в судах рассмотрели 15 дел, не став перечислять поднимаемые в исках вопросы:

«Не буду перечислять, они примерно такого же характера, о которых я говорил».

«Выборы были легитимными. Все дела рассмотрены судами на сегодня, подтвердили правильность принятых избиркомом решений. Нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления, не зафиксировано», — сказал Геннадий Федоров.

Напомним, 11 сентября проходили выборы депутатских собраний в 19 вновь сформированных муниципалитетах, а также довыборы в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Шумерле и Красноармейском округе.

Как сообщало ИА REGNUM, явка в целом по Чувашии составила 49,8%. Всего замещено 384 депутатских мандата из 385, в том числе «Единая Россия» получает 333 мандата (86,49%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 31 мандат, КПРФ — четыре, партия пенсионеров — один. В 15 округах победили самовыдвиженцы. Остальные партии, в том числе парламентская ЛДПР, не смогли выиграть ни в одном округе.