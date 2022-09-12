Барнаул, , 10:01 — REGNUM В Алтайский край прибывают семьи из разных регионов б. УССР. У каждой — своя история, свой путь на Алтай, сообщает 12 сентября исполком общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (Народный фронт) в Алтайском крае.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нас вывезли из-под обстрелов и подарили жизнь. Получили российское гражданство. Сын уже устроился токарем на завод, внук — в школу. Быт налаживается», — рассказала Нина Карелина, переехавшая весной в Барнаул из Мариуполя.

После очередной ночи в подвале в городе Кременной семья Виктории Кривошеенко с дочкой Валерией на автомобиле поехала в Россию.

«Помощь ощутимая: и материальная, и вещами, и продуктами, даже игрушки подарили. Лера скоро пойдет в сад и уже нашла подружек», — сказала Виктория.

«Взяли шефство над семьей Кривошеенко. Жизнь с чистого листа начинать сложно, они всегда могут рассчитывать на нас», — сообщила заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 14 Елена Карпеченко.

«Алтайский край активно включился во всероссийские акции #Своихнебросаем, «Посылка солдату», «Всё для победы!», «Соберем детей в школу», «Поезд помощи Донбассу». Тысячи людей, предприятия перечисляли денежные средства для приобретения всего необходимого для бойцов ЛНР и ДНР. Только подарков для солдат, защищающих жителей Донбасса от неофашистов, было отправлено четыре борта. Несколько вагонов со строительными материалами и гуманитарным грузом, а также подарки школьникам к первому сентября доставлены в подшефный Славяносербский район», — отметил глава регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Народный фронт в Алтайском крае совместно с Алтайским краевым отделением Общероссийского общественного благотворительного Российского детского фонда продолжают сбор помощи для беженцев из Донбасса. За полгода жители региона привезли в детский фонд около 14 т гуманитарного груза.

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