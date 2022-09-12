Москва, , 10:00 — REGNUM Приближающаяся зима выявит реальную ситуацию с энергоносителями в Европейском союзе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал планы западных политиков ввести потолок цен на российские нефть и газ.

Поставки газа Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В том, что сейчас творится странах ЕС с энергоносителями, виноваты они сами, — сказал Каленов. — Даже в нынешней ситуации Запад продолжает санкционные меры против России, усиливая энергетический кризис. Пытаясь навредить нашей стране, европейские государства делают хуже себе. У России есть очень перспективные рынки сбыта на Востоке, в первую очередь речь идет о Китае, который заинтересован в увеличении объемов поставки наших энергоресурсов. При этом ЕС вряд ли сможет получить какие-то бонусы от введения данного потолка».

Как полагает эксперт, для ЕС надеяться на то, что поставки американского СПГ решат все проблемы, неразумно.

«Заместить одномоментно объемы российского газа просто невозможно, плюс ко всему в дело вмешиваются логистические факторы, — сказал Каленов. — Приближающаяся зима покажет реальную ситуацию с энергоносителями в Европе. Надо отметить, что и в европейском лагере тоже нет однозначного мнения на этот счет. Ряд стран выступает против введения потолка цен только на российский газ, опасаясь полного прекращения поставок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее РФ предупредила, что вообще откажется от поставок газа тем государствам, которые поддержат потолок цен.

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