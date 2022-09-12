Тула, , 09:59 — REGNUM Гуманитарный груз будет отправлен из Тульской области в Белгород для беженцев, прибывших с территории бывш. УССР, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 12 сентября.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

По поручению главы региона Алексея Дюмина, готовится к отправке в Белгород около пяти тысяч наборов продуктов питания — вода, мясные и рыбные консервы, сгущёнка, сладости.

Также Тульская область готовится принять вынужденных переселенцев из Харьковской области. В пунктах временного размещения подготовлено 300 мест. В правительстве добавили, что сейчас в регионе действует 19 пунктов временного размещения, где проживают 1571 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 сентября границу в Белгородской области пересекли тысячи жителей Харьковской области. Около 500 человек уже приняла Воронежская области, также беженцев готовы принять в Курске.