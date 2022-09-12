Петропавловск-Камчатский, 12 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. На Камчатке продолжают восстанавливать дороги, размытые паводком после обильных дождей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Транспортное сообщение удалось восстановить со всеми населёнными пунктами края. Дороги пригодны для проезда в Тигильском, Соболевском, Пенжинском и Усть-Камчатском районах.

«Дороги на сегодняшний день восстановлены не полностью, но имеют проезжее состояние. Нам предстоит продолжить работы дальше, но уже в таком режиме, когда автомобили могут двигаться по проезжей части. Больше всех пострадал Соболевский район, где, кроме размытия дороги, произошло подтопление домов, это было очень похоже на события 2013 года», — рассказал заместитель председателя правительства Камчатки Роман Василевский.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки килограмм картофеля, капусты, свёклы и моркови получат жители Амурской области, у которых урожай был уничтожен наводнением. Овощи выдают на основании заявлений.