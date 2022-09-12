Астана, 12 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Вопрос водопользования в странах Туркестана затрагивает темы земледелия, строительства ГЭС и международных отношений. Об этом 12 сентября ИА REGNUM рассказал казахстанский политолог Марат Шибутов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ГЭС

Напомним, в Киргизии депутаты парламента вновь обсуждают возможность введения платы за воду для Казахстана. На фоне проблем водопользования в регионе тема поднимается с периодичностью раз в несколько лет.

По мнению эксперта, вопрос стоит так: «сегодня воды мало, и за нее Киргизия просит деньги. А что будет, когда воды будет много?»

«В этом случае наши будут говорить: «А давайте вы не будете сбрасывать воду и не будете нас топить». И что будет делать Киргизия и Таджикистан? Водохранилища ведь не резиновые. Отсюда вопрос: что выгодней — платить Бишкеку за воду или просто заплатить нашим фермерам за то, что они сократят посевы? То есть проблема намного шире, чем просто плата за воду, и я не думаю, что какое-то решение будет выработано», — отметил политолог.

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