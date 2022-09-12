Ереван, 12 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Подразделения вооружённых сил Армении не вели обстрелов по азербайджанским приграничным позициям. Об этом 12 сентября заявили в пресс-службе минобороны Армении.

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«Минобороны Азербайджана снова распространяет дезинформацию. Вечером 11 сентября подразделения ВС Армении не открывали огонь по позициям Азербайджана в восточной части армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ситуация в приграничных районах сохраняется относительно стабильной. Её якобы контролируют воинские подразделения Армении.

Стоит отметить, что в последнее время участились обвинения Баку в адрес Еревана в обстрелах приграничных позиций.