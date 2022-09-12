Пекин, , 09:56 — REGNUM Последние 200 лет Россия стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств и способна противостоять большинству из них. Об этом в публикации в китайском издании The Global Times заявил автор материала Ван Вэнь.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что в мире ошибочно думают, что у России весьма «вялая» экономика, которую многие китайские учёные скептически сравнивают чуть ли не экономиками небольших провинций. Но, как указывает журналист, всё это лишь поверхностное видение и стоит посмотреть на Россию под другим углом.

Так, пишет публицист, за последние 800 лет Россия превратилась из малонаселённой страны в страну с самой большой территорией, которая даже после распада Советского Союза по-прежнему почти в два раза превышает размер крупнейших по величине стран мира — Канады, Китая и США.

Кроме того, за последние 800 лет «русские воевали почти со всеми мировыми державами»: с монголами, с Византией, Османской и Наполеоновской империями, Австро-Венгрией, британской и германской империями, а также с нацистской Германией.

«Россия проиграла много войн, но она смогла выстоять в условиях череды смен режимов», — напомнил Ван Вэнь.

В материале также отмечается, что нынешняя российская экономика значительно уступает экономике США, и «всё же она осмеливается противостоять США и даже западной системе, насчитывающей порядка 40 стран».

Россия смогла породить большое количество великих мастеров в области искусства, музыки, литературы, политики, математики, химии, философии, биологии, механики, космических исследований, которые оказали свое влияние на мир после XIX века, отмечается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются расколоть российское общество, делая ставку на национал-предателей, которые зарабатывают деньги в РФ, а живут за рубежом. По словам главы государства, Запад привык, что всё продается и покупается, но он плохо знает Россию и её историю.