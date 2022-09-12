Анкара, 12 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В ходе предстоящей встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным турецкий лидер намерен снова предложить своему российскому коллеге провести встречу с Владимиром Зеленским. Об этом 12 сентября сообщает турецкое издание Hurriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

Отмечается, что тема конфликта на территории б. УССР будет главной на встрече Путина с Эрдоганом и также последний передаст российскому лидеру, что Анкара продолжит прилагать посреднические усилия для прекращения военных действий и устойчивого прекращения огня.

«Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении. Ожидается, что возможная военная операция против Сирии также будет стоять на повестке дня во время встречи двух лидеров», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что также одной из важных тем запланированной встречи станет функционирование «зернового коридора».

«После заявления Путина о том, что «к сожалению, зерно идет в обеспеченные страны», Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции», — поясняется в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что агитация за введение санкционных мер против турецких бизнесменов и банков началась на территории, подконтрольной Киеву.