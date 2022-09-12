Нур-Султан, 12 сентября 2022, 15:00 — REGNUM После скандальных слов об убийстве русских послу киевского режима в Казахстане позволили «сохранить лицо». Об этом 12 сентября ИА REGNUM сказал казахский политолог Марат Шибутов.
Напомним, представитель киевской власти в Казахстане заявил о стремлении режима Владимира Зеленского «убить как можно больше русских». МИД Казахстана отреагировал на это вызовом Петра Врублевского и выражением ему «официального протеста. 8 сентября стало известно, что посол киевского режима покинул Казахстан.
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По мнению эксперта «заявление посла [киевского режима] было не только большим нарушением как человеческой, так и дипломатической этики, но и послужило поводом для проблем в казахстанском обществе».
Шибутов считает, что это «поездка без обратного билета» потому, что «такой человек на должности посла в Казахстане не нужен».
«Но у нас все же Восток и тут дают возможность сохранить лицо — его не объявляли персоной нон грата, просто видимо намекнули, что надо его менять», — резюмировал аналитик.
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