Астана, 12 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. После скандальных слов об убийстве русских послу киевского режима в Казахстане позволили «сохранить лицо». Об этом 12 сентября ИА REGNUM сказал казахский политолог Марат Шибутов.

(сс) rawpixel Билет в один конец

Напомним, представитель киевской власти в Казахстане заявил о стремлении режима Владимира Зеленского «убить как можно больше русских». МИД Казахстана отреагировал на это вызовом Петра Врублевского и выражением ему «официального протеста. 8 сентября стало известно, что посол киевского режима покинул Казахстан.

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По мнению эксперта «заявление посла [киевского режима] было не только большим нарушением как человеческой, так и дипломатической этики, но и послужило поводом для проблем в казахстанском обществе».

Марат Шибутов «Не надо скрывать, у нас есть и русофобы, и вообще не очень адекватные люди, любящие насилие. Поэтому нам такое разжигание розни не нужно. Как пояснил МИД Казахстана, посол Петр Врублевский был вызван, ему был заявлен протест, дипломат извинился. Правда, отмечу, публично он это не сделал — мы знаем об этом только со слов наших дипломатов. А затем посол [киевского режима] внезапно уехал в Варшаву».

Шибутов считает, что это «поездка без обратного билета» потому, что «такой человек на должности посла в Казахстане не нужен».

«Но у нас все же Восток и тут дают возможность сохранить лицо — его не объявляли персоной нон грата, просто видимо намекнули, что надо его менять», — резюмировал аналитик.

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