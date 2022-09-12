12 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 21:35 — REGNUM 18 сентября на сцене Государственного Кремлевского дворца состоится одно из важнейших культурных событий 2022 года — Фестиваль национальных оркестров России. Мероприятие проводится в рамках Года культурного наследия народов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной выйдет на Главную сцену страны и примет участие в Гала-концерте. В репетиционном зале прошла открытая репетиция Русского ансамбля России им. Зыкиной с участием актриса театра и кино Екатерины Гусевой.

Актриса театра и кино Екатерина Гусева и художественный руководитель Русского народного ансамбля «Россия» им. Зыкиной Заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Актриса театра и кино Екатерина Гусева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Актриса театра и кино Екатерина Гусева и художественный руководитель Русского народного ансамбля «Россия» им. Зыкиной Заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Звукооператор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Актриса театра и кино Екатерина Гусева и художественный руководитель Русского народного ансамбля «Россия» им. Зыкиной Заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Национальное искусство уходит глубоко корнями в историю нашей страны и неразделимо с ней. Оно является подлинным художественным явлением и признанным элементом мировой музыкальной культуры. Это искусство — предмет нашей национальной гордости и хранитель наших духовных ценностей, своего рода наш культурный генетический код», — отметил художественный руководитель Русского народного ансамбля «Россия» им. Зыкиной заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко.

Художественный руководитель русского народного ансамбля «Россия» им. Зыкиной Заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Портрет народной артистки СССР Людмилы Зыкиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Награды народной артистки СССР Людмилы Зыкиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Художественный руководитель русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль национальных оркестров проводится впервые. На сцене Кремля выступят ведущие национальные музыкальные коллективы из 15 регионов России, в том числе Белгорода, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Симферополя, Уфы, Челябинска, Элисты, Якутска и других.

Репетиция русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Репетиция русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Репетиция русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Репетиция русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На главную сцену страны также выйдут Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова, Государственный русский народный оркестр «Малахит», Оркестр русских народных инструментов «Метелица», Оркестр русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии, Оркестр русских народных инструментов имени Н. Н. Калинина, Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан, Национальный оркестр Калмыкии, Оркестр чеченских народных инструментов Чеченской государственной филармонии имени А. Шахбулатова, Национальный государственный оркестр народных инструментов РСО-Алания имени Б. Газданова и другие известнейшие российские коллективы.

Фотография народной артистки СССР Людмилы Зыкиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Репетиция русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Артисты русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музыкальный инструмент Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Впервые в Кремле прозвучат русская балалайка и башкирский курай, татарская думбра и чеченский пондар, калмыцкая домбра и осетинский дала-фандыр. На этих инструментах исполняются самые проникновенные, родные и знакомые с детства мелодии, которые родились задолго до нас, сопровождают нас всю жизнь и будут звучать всегда.