Бухарест, , 09:52 — REGNUM Из-за катастрофической нехватки энергоносителей и возможного полного отсутствия центрального отопления в ряде населенных пунктов Румынии, жители сотен румынских городов в массовом порядке закупают и устанавливают в своих квартирах самодельные отопительные приборы. Об этом 12 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Греется у буржуйки Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

По некоторым данным, «альтернативные системы обогрева» создаются из старых металлических бочек и вышедших из употребления канализационных труб.

Как утверждают независимые эксперты, это связано с вероятной неспособностью властей Румынии обеспечить реализацию отопительного сезона в период с конца 2022-го по начало 2023 год.

Напомним, ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ не исключил «проблем с обеспечением граждан теплом предстоящей зимой».