Йошкар-Ола, , 09:52 — REGNUM По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий врио главы Марий Эл Юрий Зайцев, самовыдвиженец, набрал на выборах руководителя республики 82,44% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные информационного портала ЦИК России.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Депутат Госсобрания Марий Эл Антон Мирбадалев от ЛДПР набирает 7,9% голосов, советника председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Наталию Глущенко поддержали 5,76% от общего числа внесенных в списки избирателей, председатель кооперативного участка «Йошкар-Ола-1» Валентина Злобина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» набрала 2,28% голосов.

По предварительным данным, итоговая явка на выборах главы республики составила 31,99%.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 11 сентября, на территории республики работали 500 постоянных и три временных избирательных участка.

На участки были назначены 593 наблюдателя, из них: 480 — от Общественной палаты региона, 67 — от кандидатов, 46 – от политических партий.