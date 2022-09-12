Москва, 12 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) проведёт заседание совета директоров 20 сентября. Об этом 12 сентября сообщил член совета директоров КХЛ, первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков.

Fanny Schertzer Хоккей

«Совет директоров состоится 20 сентября», — приводит слова Ласькова ТАСС.

Ожидается, что совет КХЛ переизберёт состав на сезон 2022/23. Сейчас его председателем является Геннадий Тимченко.