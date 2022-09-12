Барнаул, , 09:50 — REGNUM Народный фронт в Алтайском крае совместно с Алтайским краевым отделением Общероссийского общественного благотворительного Российского детского фонда продолжают сбор помощи для беженцев из Донбасса. За полгода жители региона привезли в детский фонд около 14 т гуманитарного груза, сообщили 12 сентября в пресс-службе ОНФ.

Гуманитарная помощь РКК

«В фонд уже обратились 114 человек, из них 42 ребенка. Люди физически и морально истощены, надломлены. Мы даем надежду, что жизнь можно и нужно начать сначала на Алтайской земле. И в этом большое содействие оказывают жители края, которые с первого дня СВО приносят гуманитарную помощь», — пояснила председатель Алтайского отделения детского фонда Оксана Овчинникова.

К акции присоединились межрайонные ИФНС России № 14 и № 16 по Алтайскому краю, Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, подведомственный Россельхознадзору Алтайский филиал ФГБУ, Федеральный центр охраны здоровья животных и Дом культуры «Октябрьский». Продуктовые наборы, постельное белье, полотенца и средства гигиены доставлены в детский фонд.

«Понимаем серьезность ситуации и регулярно оказываем поддержку. Сегодня привезли качественные алтайские крупы», — сказал руководитель Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года администрация Славяносербского района ЛНР и правительство Алтайского края 22 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что власти региона помогут сделать условия жизни на Славяносербщине комфортнее.

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