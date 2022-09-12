Мурино, Ленинградская область, 12 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Заключён контракт на стройку областной части трассы-продолжения Пискаревского проспекта в Санкт-Петербурге, сообщили 12 сентября в пресс-службе администрации Ленинградской области.

t. me/lenobladminka окончание Пискаревского проспекта и развязка с КАДом и место будущего обхода Мурино.

Заключён контракт на строительство областной части трассы, которая станет продолжением Пискаревского проспекта в Санкт-Петербурге и пройдет по территории Ленобласти в обход города Мурино и деревни Новое Девяткино

Трасса в Ленобласти длиной 6,5 км пройдёт в том числе по землям Ржевского полигона Минобороны. Дорога разгрузит Токсовское шоссе и сомкнется с городской частью трассы около реки Охта.

«Это третий большой дорожный объект в рамах федеральных инфраструктурных кредитов для области», — заметили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Напомним, что контракты на стройку двух — развязки в Кудрово с Мурманским шоссе и продолжения реконструкции Колтушского шоссе — «Ленавтодор» заключил летом 2022 года.