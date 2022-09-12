Вашингтон, 12 сентября 2022, 09:48 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций к видеоиграм) выпустили дополнение ко второй части трилогии Mass Effect Legendary Edition, которое добавляет в игру рынок ресурсов. Об этом 12 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Mass Effect
Mass Effect

Мод под названием Nos Astra Mineral Exchange придётся по душе тем геймерам, которым кажется недостаточно проработанной мини-игра в Mass Effect 2, связанная с добычей полезных ископаемых. В ней игроки запускают зонды на планеты и собирают ресурсы. Дополнение, созданное разработчиками Beccatoria и Team Pyjak, добавляет в игру возможность не только добывать ресурсы, но и торговать ими и валютой на галактическом фондовом рынке.

Таким образом, главный герой Mass Effect Шепард получает возможность стать не только командиром корабля и членом СПЕКТРа, но и инвестором. Скачать модификацию можно на странице проекта на портале NexusMods.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 11 октября 2022 года компания Electronic Arts бесплатно раздаст загружаемые дополнения (DLC) к играм Mass Effect и Dragon Age. Издатель отметил, что геймеры получат доступ к «новому» контенту Dragon Age 2, Dragon Age: Origins, Mass Effect 2 и Mass Effect 3.

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