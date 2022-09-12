Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций к видеоиграм) выпустили дополнение ко второй части трилогии Mass Effect Legendary Edition, которое добавляет в игру рынок ресурсов. Об этом 12 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Mass Effect

Мод под названием Nos Astra Mineral Exchange придётся по душе тем геймерам, которым кажется недостаточно проработанной мини-игра в Mass Effect 2, связанная с добычей полезных ископаемых. В ней игроки запускают зонды на планеты и собирают ресурсы. Дополнение, созданное разработчиками Beccatoria и Team Pyjak, добавляет в игру возможность не только добывать ресурсы, но и торговать ими и валютой на галактическом фондовом рынке.

Таким образом, главный герой Mass Effect Шепард получает возможность стать не только командиром корабля и членом СПЕКТРа, но и инвестором. Скачать модификацию можно на странице проекта на портале NexusMods.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 11 октября 2022 года компания Electronic Arts бесплатно раздаст загружаемые дополнения (DLC) к играм Mass Effect и Dragon Age. Издатель отметил, что геймеры получат доступ к «новому» контенту Dragon Age 2, Dragon Age: Origins, Mass Effect 2 и Mass Effect 3.

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