Пекин, , 09:48 — REGNUM Четвертая фаза китайской лунной программы, состоящая из миссий «Чанъэ-6», «-7» и «-8», которые будут выполняться последовательно в течение 10 лет, получила одобрение государства и проходит гладко, объявило Китайское национальное космическое управление (CNSA), передает газета Global Times.

Следы на луне

Грядущие миссии призваны исследовать область Южного полюса Луны и построить базовую структуру Международной лунной исследовательской станции (ILRS).

Зонд «Чанъэ-6», который служил резервном аналогом «Чанъэ-5» с возможностью извлечения образцов, отправится на дальнюю сторону Луны, заявил директор Китайского центра исследования Луны и космической инженерии Лю Цзичжун в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV), добавив, что модуль в основном готов.

Лю отметил, что в настоящее время разрабатывается зонд «Чанъэ-7». Впоследствии миссия исследует область Южного полюса Луны и создаст базовую структуру для ILRS.

Когда его спросили, почему страна рассматривает регион Южного полюса для строительства ILRS, главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь ранее отметил Global Times, что температура на дальней стороне Луны может достигать — 200 °C, а на ближней стороне может подниматься до 200 °C. Ни то, ни другое который не подходит для длительного человеческого пребывания.

«Регион Южного полюса также подвержен феномену полярной ночи, в течение полярного дня будет более 180 дней непрерывного светового дня, что будет поддерживать долгосрочную работу на поверхности Луны, и это объясняет, почему мы намерены построить там станцию», — сказал Ву Global Times.

Он добавил, что в глубокой яме, расположенной на Южном полюсе, также может быть вода, и если там ее удастся найти, это станет еще одним положительным фактором для устойчивой работы ILRS, а также для короткого периода исследований человеком в регионе.

По данным CNSA, исследование Южного полюса будет завершено «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7», в то время как «Чанъэ-8» развернет некоторые ключевые технологии для испытаний лунной поверхности и предварительной разведки для строительства лунной исследовательской базы.