Кемерово, , 09:47 — REGNUM В Кемеровской области явка избирателей по итогам трех дней голосования составила 60,77%. Существенных нарушений не допущено. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Кузбассе замещены все 55 депутатских мандатов. При этом 53 мандата замещены кандидатами, выдвинутыми Всероссийской политической партией «Единая Россия», один мандат — политической партией «ЛДПР», один — кандидатом от «КПРФ», — прокомментировала председатель Избирательной комиссии региона Светлана Демидова.

Напомним, что 9, 10 и 11 сентября в Кузбассе проходили выборы по восьми избирательным кампаниям. Так, в Новокузнецке и Прокопьевске выбирали советы народных депутатов. Довыборы проходили в Новокузнецке, в Промышленновском, Ленинск-Кузнецком, Тисульском, Чебулинском и Юргинском муниципальных округах.