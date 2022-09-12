Кемерово, 12 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области явка избирателей по итогам трех дней голосования составила 60,77%. Существенных нарушений не допущено. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«В Кузбассе замещены все 55 депутатских мандатов. При этом 53 мандата замещены кандидатами, выдвинутыми Всероссийской политической партией «Единая Россия», один мандат — политической партией «ЛДПР», один — кандидатом от «КПРФ», — прокомментировала председатель Избирательной комиссии региона Светлана Демидова.

Напомним, что 9, 10 и 11 сентября в Кузбассе проходили выборы по восьми избирательным кампаниям. Так, в Новокузнецке и Прокопьевске выбирали советы народных депутатов. Довыборы проходили в Новокузнецке, в Промышленновском, Ленинск-Кузнецком, Тисульском, Чебулинском и Юргинском муниципальных округах.