Волоколамск, Московская область, , 09:45 — REGNUM В городе Волоколамске Московской области произошло возгорание на складе с пластиковой крошкой, которое на данный момент локализовано на площади 2500 кв. метров. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар Pixabay.com

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение пластиковой крошки на площади 100 кв. метров внутри склада. 08:00 объявлен ранг пожара №2. 08:50 локализация пожара на площади 2500 кв. метров», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в работах по ликвидации пожара участвует 51 человек, а также задействовано 18 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рано утром 12 сентября крупный пожар на складе с сеном произошёл в Лабинском районе Краснодарского края.