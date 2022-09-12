Пенза, 12 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Итоговый доклад международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о визите на Запорожскую АЭС содержит призывы остановить обстрелы электростанции. В документе сплошная констатация фактов, считает депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

С его слов, международная организация так и не взяла на себя смелость заявить, откуда ведутся эти обстрелы, хотя Россия особо и не ждала такого признания.

«МАГАТЭ — организация прозападная. И то, что она опубликовала достаточно объективный доклад, это со стороны нынешнего генерального директора Рафаэля Гросси довольно смело. Ведь наверняка [б. УССР] и весь коллективный Запад ожидали от него подтверждения ядерного шантажа и ядерного терроризма со стороны России. Но этого не случилось. В докладе сплошная констатация фактов», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Главным призывом в докладе стало подтверждение необходимости остановить обстрелы электростанции и создать «зону безопасности» вокруг АЭС. При этом ни слова не говорится о том, откуда ведутся эти обстрелы, свидетелями которых стали члены МАГАТЭ в ходе посещения АЭС, добавил Руденский.

Еще одним зафиксированным в докладе фактом обозначены со стороны российских сил защита персонала и обеспечение безопасности станции. Не будет же Россия сама себя подводить к краю пропасти, сказал спикер, напомнив трагедию на чернобыльской АЭС.

Объективный доклад МАГАТЭ разъярил американскую сторону, которая вместе с б. УССР продолжает возлагать ответственность за кризис вокруг станции на Россию.

«Чтобы избавить все освобожденные территории от угрозы любого нападения со стороны киевского режима, надо денацифицировать и демилитаризировать всю страну», — резюмировал депутат.

Ранее ИА REGNUM передавало, России нужно время для того, как чтобы решить, как реагировать на ряд предложений из доклада МАГАТЭ.

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