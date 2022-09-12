Псков, 12 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Итоговая явка на выборах в органы местного самоуправления Псковской области составила 27,7%, сообщили 12 сентября в пресс-службе регионального избиркома. Свои голоса за кандидатов отдали 128 995 из 466 312 избирателей.

Bfmsamara.ru Выборы

Напомним, в сентября 2022 года в регионе проходило 30 избирательных кампаний: выборы глав пяти муниципальных образований (Гдовский, Дедовичский, Островский, Палкинский и Плюсский районы); 23 избирательные кампании по выборам депутатов местных советов.

А также дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам №1 и №9 и дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу №4.