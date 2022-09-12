Барнаул, , 09:42 — REGNUM Глава Барнаула Вячеслав Франк поблагодарил жителей краевой столицы за участие в выборах депутатов Барнаульской городской Думы. Его слова 12 сентября приводит сайт городской мэрии:

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хочу поблагодарить каждого барнаульца, проголосовавшего за развитие родного города. В течение трёх дней — 9, 10 и 11 сентября — барнаульцы шли на участки: выбирали удобное время в своем графике, приходили целыми семьями, чтобы проголосовать. Радует, что в избирательном процессе активно участвуют горожане всех возрастов. Это говорит о неравнодушии наших жителей к судьбе Барнаула.

Перед будущими депутатами Барнаульской городской Думы стоит важнейшая задача — оправдать доверие избирателей. Надеюсь, что выстроенное конструктивное взаимодействие между администрацией города и депутатским корпусом продолжится и в новом, восьмом Созыве. Будем вместе работать на благо Барнаула».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов Барнаульской гордумы действует смешанная система: 20 депутатов избираются в одномандатных округах, еще 20 — по партийным спискам. При голосовании по спискам «Единая Россия» набрала 48% голосов.