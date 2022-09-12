Кызыл, , 09:41 — REGNUM Лесопожарная обстановка в Туве продолжает ухудшаться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики, к утру 12 сентября в регионе бушует 25 лесных пожаров на общей площади более 4,1 тыс. га.

Пожары в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

Четыре очага площадью 1876 га действуют на землях особо охраняемых территорий — на территориях заповедников «Азас» и «Убсунурская котловина». За сутки также ликвидировано одно возгорание площадью 5 га.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 166 лесных пожаров на общей площади почти 14 тыс. га. Причинами возгораний в большинстве случаев становятся грозы и человеческий фактор.

«12 сентября 2021 г. на землях лесного фонда действующих лесных пожаров не было. Пожароопасный сезон 2021 года установлен с 05 апреля 2021 года. Всего с начала пожароопасного сезона 2021 года зарегистрировано 30 лесных пожаров на общей площади 1063,0 га», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике с 8 сентября действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. На помощь местным пожарным в Туву прибыли огнеборцы из Красноярского края.

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