Веллингтон, 12 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Памятные мероприятия и государственная гражданская панихида в связи со смертью британской королевы Елизаветы II пройдут в Новой Зеландии 26 сентября. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Джасинды Ардерн, опубликованном на сайте правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

26 сентября объявлен в Новой Зеландии днём траура. Государственная поминальная служба состоится в этот день в соборе Святого Павла в Веллингтоне. По словам Ардерн, граждане смогут собраться вместе и отдать дань уважения королеве.

«Мы отдаём дань уважения суверену Новой Зеландии и отмечаем её самоотверженную службу», — заявила премьер-министр.

Ардерн сообщила, что 14 сентября вылетает в Лондон, чтобы принять участие в похоронах Елизаветы II. Они состоятся 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября сына Елизаветы II, короля Великобритании Карла III официально провозгласили новым главой Австралии и Новой Зеландии.

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