Донецк, , 09:39 — REGNUM Населённые пункты Зайцево и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны бандеровцами. Об этом 12 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм;

Кроме того, уточняется, что в 09:15 и в 09:20 киевские боевики выпустили по Зайцево пять и три снаряда калибра 152 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что власти ЛНР держат ситуацию в республике под контролем.