Москва, , 09:38 — REGNUM Центральный банк России на заседании совета директоров по наличному денежному обращению (НДО) представил «дорожную карту» по выводу на рынок отечественных банкоматов, пишет 12 сентября «КоммрсантЪ».

Банкомат

Первые образцы отечественных банкоматов в рамках импортозамещения представят уже осенью 2022 года крупнейшим банкам на тестирование два российских производителя — компания ВСФ и САГА.

Если тестирование пройдёт успешно, то серийное производство банкоматов начнётся в I квартале 2023 года. Банки получат несколько сотен российских банкоматов.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбер переведёт 90% сети банкоматов на Linux к 2023 году, а первые 100 устройств заработают на отечественной операционной системе уже в 2022 году.

Читайте подробнее: Сбер переведёт банкоматы на операционную систему на основе Linux