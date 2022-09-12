Москва, 12 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Центральный банк России на заседании совета директоров по наличному денежному обращению (НДО) представил «дорожную карту» по выводу на рынок отечественных банкоматов, пишет 12 сентября «Коммрсантъ».

Банкомат

Первые образцы отечественных банкоматов в рамках импортозамещения представят уже осенью 2022 года крупнейшим банкам на тестирование два российских производителя — компании ВСФ и САГА.

Если тестирование пройдёт успешно, то серийное производство банкоматов начнётся в I квартале 2023 года. Банки получат несколько сотен российских банкоматов.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбер переведёт 90% сети банкоматов на Linux к 2023 году, а первые 100 устройств заработают на отечественной операционной системе уже в 2022 году.

Читайте подробнее: Сбер переведёт банкоматы на операционную систему на основе Linux