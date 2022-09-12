Кемерово, , 09:38 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 12–13 сентября с рабочей поездкой посетит Кемеровскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительство региона.

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

Планируется, что он посетит ряд объектов и проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в сибирских регионах. Отдельное внимание будет уделено вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.

Отметим, что в совещании также примут участие полномочный представитель президента России в Сибири Анатолий Серышев, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, главы сибирских регионов, представители федеральных министерств и ведомств.