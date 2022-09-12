Уфа, 12 сентября 2022, 09:47 — REGNUM Наконечники стрел времен Золотой Орды обнаружили археологи в Башкирии. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии.

Воин орды
Воин орды
Цитата из сериала «Золотая орда». реж Тимур Алпатов. 2017. Россия

Сообщается, что артефакты были найдены во время разведки, направленной на поиск и фиксацию памятников золотоодынского времени в Баймакском районе у водопада Гадельша. Они была зафиксированы на одной из высочайших скальных площадок, которая возвышается над водопадом.

По словам археологов, наконечники стрел происходят из одного колчанного набора.

«Среди них — бронебойный, срезень и двушипный, последний, по одной из версий, использовался как зажигательный. Каждая стрела применялась в зависимости от ситуации: для поражения живой силы, легкой брони», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что разведка в 2022 году проводится практически по всей Башкирии, которой руководит держатель открытого листа Рамиль Насретдинов.

«Допускается вероятность того, что произошла короткая перестрелка, в ходе которой стрелы могли быть выпущены из скальной площадки напротив места обнаружения. Есть также версия, что скальную площадку использовали и в ритуальных целях, по аналогии с горой Уклы Кая в Гафурийском районе, где выстрел на вершину горы символизировал собой обряд посвящения или инициации. Такая версия вполне рабочая, поскольку живописные виды и каскад водопадов издревле почитался древним населением края. Находки достаточно хорошо датируются по выявленным аналогиям. Мы с уверенностью можем говорить, что это XIII—XIV век, время Золотой Орды», — приводит пресс-служба слова Насретдинова.

Сообщается, что подобных находок может быть много в Баймакском районе, поскольку данный район по числу объектов археологического наследия в Башкирии находится на первом месте.

Отмечается, что пока ученым известно о наличии свыше 500 памятников.