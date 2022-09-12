Уфа, , 09:47 — REGNUM Наконечники стрел времен Золотой Орды обнаружили археологи в Башкирии. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии.

Воин орды Цитата из сериала «Золотая орда». реж Тимур Алпатов. 2017. Россия

Сообщается, что артефакты были найдены во время разведки, направленной на поиск и фиксацию памятников золотоодынского времени в Баймакском районе у водопада Гадельша. Они была зафиксированы на одной из высочайших скальных площадок, которая возвышается над водопадом.

По словам археологов, наконечники стрел происходят из одного колчанного набора.

«Среди них — бронебойный, срезень и двушипный, последний, по одной из версий, использовался как зажигательный. Каждая стрела применялась в зависимости от ситуации: для поражения живой силы, легкой брони», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что разведка в 2022 году проводится практически по всей Башкирии, которой руководит держатель открытого листа Рамиль Насретдинов.

«Допускается вероятность того, что произошла короткая перестрелка, в ходе которой стрелы могли быть выпущены из скальной площадки напротив места обнаружения. Есть также версия, что скальную площадку использовали и в ритуальных целях, по аналогии с горой Уклы Кая в Гафурийском районе, где выстрел на вершину горы символизировал собой обряд посвящения или инициации. Такая версия вполне рабочая, поскольку живописные виды и каскад водопадов издревле почитался древним населением края. Находки достаточно хорошо датируются по выявленным аналогиям. Мы с уверенностью можем говорить, что это XIII—XIV век, время Золотой Орды», — приводит пресс-служба слова Насретдинова.

Сообщается, что подобных находок может быть много в Баймакском районе, поскольку данный район по числу объектов археологического наследия в Башкирии находится на первом месте.

Отмечается, что пока ученым известно о наличии свыше 500 памятников.