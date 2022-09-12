Чита, , 09:37 — REGNUM Общая готовность читинских многоквартирных домов к отопительному сезону составляет 95%, заявил 12 сентября руководитель администрации краевого центра Александр Сапожников. Его слова с оперативного совещания у губернатора Александра Осипова цитирует пресс-служба правительства Забайкалья.

Отопительный сезон Bloknot-volzhsky.ru

«У «ТГК-14» 38 домов ещё не выдали акты готовности, но они на этой неделе их выдают полностью — уже осмотрены тепловые узлы. А по всем котельным у нас уже стопроцентная готовность», — пояснил Александр Сапожников.

Компания ПАО «ТГК-14» заканчивает подготовку подконтрольных домов к отопительному сезону — на данный момент работы завершены почти на 95%. Остальные ресурсоснабжающие организации полностью закончили работы по подготовке к осенне-зимнему сезону.

В Чите количество домов, которые готовят к отопительному сезону, составляет порядка 1 757. Инспекторы ресурсноснабжающих организаций проверили готовность 1 719 домов Читы к осенне-зимнему периоду, 1 670 из них приняты. Оставшиеся объекты ждут проверки и подписания актов от теплоснабжающих организаций.

На капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей и котельных предусмотрено 69 809 тысяч рублей. На данный момент ремонт сетей теплоснабжения выполнен на 95%. На ремонт водоснабжения и водоотведения выделено финансирование в размере 119 954 тысяч рублей, план по подготовке выполнен на 83%.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец августа 2022 года 70% домов в Чите были полностью готовы к отопительному сезону.

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