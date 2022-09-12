Чебоксары, , 09:36 — REGNUM В Чувашии явка на муниципальных выборах составила 49,8%. По итогам голосования «Единая Россия» получает 333 мандата из 374. СРЗП победила в 31 округе, КПРФ — в четырёх, партия пенсионеров — один. Остальные партии, в том числе парламентская ЛДПР, не смогла выиграть ни в одном округе. Об этом заявил 12 сентября на планёрке в правительстве председатель ЦИК Чувашии Геннадий Федоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, явка на муниципальных выборах составила 49,8% от числа обладающих избирательным правом (в том числе на довыборах в Чебоксарах — 20,25%), свой выбор сделал 202 301 избиратель. Всего работали 785 избирательных участков.

Геннадий Федоров http://www.chuvash.izbirkom.ru

Руководитель регионального избиркома сообщил, что по результатам обработки 100% бюллетеней выборы «признаны состоявшимися» в 385 округах из 384-х.

«Результаты их признаны действительными. В 20-м одномандатном избирательном округе Ядринского муниципального округа единственный кандидат не набрал необходимого числа голосов 50%. Здесь предстоят повторные выборы не позднее чем через три месяца», — сказал Геннадий Федоров.

Он также добавил, что «все протоколы об итогах голосования подписаны единогласно»:

«Не было ни одного особого мнения ни в одной избирательной комиссии».

Председатель регионального избиркома проинформировал, что по итогам голосования избраны 384 депутата, в том числе «Единая Россия» получает 333 мандата (86,49%). На довыборах в горсобрание Чебоксар все три мандата будут отданы единороссам.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получает 31 депутатский мандат (8,05%), КПРФ — четыре (1,05%), партия пенсионеров России за справедливость — один. Без депутатских представителей остались ЛДПР, «Новые люди» и «Зелёные». Что касается самовыдвиженцев, то они победили в 15 округах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября проходили выборы депутатов представительных органов 19 муниципалитетов, а также довыборы среди одномандатников в собраниях депутатов Чебоксар, Новочебоксарска, Алатыря, Шумерли и Красноармейского округа.

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