Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Погоду в Санкт-Петербурге 12 сентября продолжит формировать гребень антициклона, благодаря которому начало недели будет умеренно теплым и сухим, сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Храм Спаса на Крови в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«При переменной облачности в регионе вновь обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы»,— заметил синоптик.

Температура воздуха в городе на Неве в течение дня будет в районе +16…+18 градусов, по Ленинградской области +14…+19 градусов. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

«Во вторник погода изменится незначительно»,— заметил Леус.

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