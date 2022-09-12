Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Погоду в Санкт-Петербурге 12 сентября продолжит формировать гребень антициклона, благодаря которому начало недели будет умеренно теплым и сухим, сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Храм Спаса на Крови в Петербурге

«При переменной облачности в регионе вновь обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы»,— заметил синоптик.

Температура воздуха в городе на Неве в течение дня будет в районе +16…+18 градусов, по Ленинградской области +14…+19 градусов. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

«Во вторник погода изменится незначительно»,— заметил Леус.