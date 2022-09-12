Нью-Йорк, США, , 09:35 — REGNUM Приемная дочь вице-президента США Камалы Харрис модель Элла Эмхофф обнажила грудь во время показа мод в Нью-Йорке, сообщает 11 сентября New York Post.

Срамота! Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР.

23-летняя дочь Дугласа Эмхоффа вышла 10 сентября на подиум для шоу Prabal Gurung в UN Plaza в прозрачном зеленом топе, из-за чего одна ее грудь оказалась обнажена. Вместе с топом, обернутым вокруг ее шеи, на ней была надета черная мини-юбка и босоножки на ремешках.

Напомним, падчерица нынешнего вице-президента США в своей модельной деятельности придерживается подхода, при котором она практически не пользуется косметикой и с гордостью демонстрирует волосы в области подмышек и свои естественные кудри. Несмотря на это, она в феврале 2021 года заключила контракт с одним из самых престижных агентств в мире — IMG Models.