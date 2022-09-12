Пекин, , 09:33 — REGNUM Национальная обсерватория Китая возобновила желтое предупреждение о засухе, поскольку во многих регионах сохраняется нехватка осадков, сообщает 11 сентября газета China Daily.

Засуха

По данным Национального метеорологического центра Китая, умеренная или сильная засуха обрушилась на некоторые районы провинций Цзянсу, Аньхой, Хубэй, Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Гуанси, Чунцин, Сычуань и Тибета с 10 сентября.

В ближайшие три дня в некоторых районах Шанхая, Чжэцзяна, Хубэя, Гуанси, Гуйчжоу и Сычуани пройдут дожди от умеренных до сильных, что принесет некоторое облегчение этим районам, прогнозирует центр. Однако засуха сохранится в большинстве вышеупомянутых районов из-за отсутствия дождей, добавили в центре.

Центр призвал местные власти в провинциях Сычуань, Гуанси, Гуйчжоу и Хубэй уделять пристальное внимание изменениям погоды и своевременно вызывать искусственные осадки для уменьшения засух.

Соответствующим департаментам рекомендуется использовать аварийные источники водоснабжения и направлять имеющиеся источники воды в пределах своих регионов, чтобы обеспечить непрерывное снабжение, особенно для жителей. Центр также предложил продвигать меры по сохранению водных ресурсов и предупредил о риске лесных пожаров.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.