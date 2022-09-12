Москва, 12 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) держат ситуацию в республике под контролем, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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«В Луганской Народной Республике ситуация контролируемая, вся территория республики под контролем Народной милиции и властей республики», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Мирошник также опроверг сообщения киевских СМИ о том, что подразделения ВСУ якобы находятся в городах Сватово, Лисичанск и других населенных пунктах ЛНР.