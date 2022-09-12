Стокгольм, , 09:36 — REGNUM Политический корреспондент телеканала SVT Ульф Хамбреус Бонневье, который 12 сентября находится в риксдаге Швеции, вышел в эфир, чтобы рассказать, что происходит в главном политическом месте страны.

Флаг Швеции Pixabay.com

По его словам, никакой активности в риксдаге и вокруг него не происходит. Частично это связано с тем, что многие политики и референты после предвыборной ночи попросту еще спят, а отчасти это объясняется тем, что бегать по коридорам власти преждевременно, поскольку все взоры обращены на Центральную избирательную комиссию, от которой и оппозиция, и власть, «стиснув зубы», ждут окончательные результаты голосования.

«Вне зависимости от того, какой из двух блоков выиграет, голоса распределились необычайно поровну, и это усложняет предстоящие переговоры [по формированию правительства]», — отмечает Бонневье.

Он также добавил, что у обеих политических блоков есть планы, как действовать независимо от результатов выборов.

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