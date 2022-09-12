Ханты-Мансийск, 12 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Югре явка в единый день голосования составила 26,55% от общего числа избирателей. Свой голос за народных избранников отдали 16 005 избирателей, сообщил региональный избирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Выборы прошли в десяти муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа. Самые крупные избирательные кампании прошли в Ханты-Мансийском и Сургутском районах, где выбирали глав нескольких поселений. По явке лидером стал Белоярский район, где проголосовали 76,43% от общего числа избирателей, Ханты-Мансийский район — 48,42%, в Кондинский район — 44,71%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единый день голосования состоялся в Югре 11 сентября. Итоги выборов, по словам главы избиркома Дениса Корнеева, подведут 12 сентября.