Петропавловск-Камчатский, 12 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. На Камчатке завершается подготовка к предстоящему отопительному сезону. В некоторых населённых пунктах края он уже начался, а в некоторых не прекращался — круглогодично тепло поступает в дома жителей села Никольское Алеутского округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

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На Камчатку завезли 100% объёма угля и 93% дизтоплива.

«Запасы все соответствуют требованиям приказа Минэнерго России, опасений и предпосылок к срыву начала отопительного сезона нет», — рассказал заместитель председателя правительства Камчатки Сергей Миронов.

Начался отопительный сезон в Пенжинском районе, в селе Апука Олюторского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве отопление включили уже в более чем 550 социальных учреждениях, среди которых больницы, детские сады и школы.