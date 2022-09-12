Великий Новгород, , 09:33 — REGNUM Действующий глава Новгородской области Андрей Никитин (партия «Единая Россия») набрал более 77% голосов на выборах губернатора региона, сообщили 12 сентября в пресс-службе областной администрации.

Андрей Никитин на выборах t. me/nikitinnov

Там отметили, что ЦИК России опубликовал данные после обработки 100% протоколов с избирательных участков.

«По предварительным данным на выборах губернатора побеждает действующий глава региона Андрей Никитин с результатом 77,03% голосов (120 539 бюллетеней)», — говорится в сообщнии.

Другие кандидаты значительно уступили лидеру. Ольга Ефимова (КПРФ) набрала 10,99% голосов избирателей, Алексей Чурсинов (ЛДПР) — 4,43%, Алексей Прокопов («Партия Пенсионеров») — 2,56%, Сергей Шруб («Справедливая Россия — За правду») — 2,50%.

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