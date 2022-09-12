Тбилиси, , 09:27 — REGNUM Многие депутаты парламента Грузии из правящей партии «Грузинская мечта» в частных беседах выражают недовольство властями. Об этом 11 сентября на телеканале «Палитраньюс» заявил депутат от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Хабеишвили.

Леван Хабеишвили Geworld.ge

Многие в стране, по его мнению, якобы убеждены, что власти проводят политику на сближение Грузии с Россией, и обеспокоены этим. Хабеишвили считает, что выход из этой ситуации только в досрочных парламентских выборах.

«Очень большая часть депутатов «Грузинской мечты» в личных встречах со мной сказали, что они тоже не видят перспективы при этой власти, и придет время, когда я назову эти имена», — заявил Хабеишвили.

Он отметил, что у данных депутатов есть время на раздумье, а потом им нужно будет выбирать сторону. Хабеишвили также считает, что Западу в отношении основателя «Мечты», крупнейшего бизнесмена в Грузии Бидзины Иванишвили нужно вводить санкции. В этом случае позиции правящей партии ослабнут, и оппозиция сможет захватить власть.

Напомним, 5 сентября председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что партия будет добиваться досрочных парламентских выборов. Её руководство готовится проводить протесты и другие мероприятия. Кроме того, планируется обращение к международным партнёрам за помощью.

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