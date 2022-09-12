Пекин, 12 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Несколько брендов расторгли свои партнерские соглашения с актером Ли Ифэном после того, как китайский он был задержан по обвинению в домогательствах, сообщает 12 сентября газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Пекинское бюро общественной безопасности объявило об административном задержании 35-летнего актера, идентифицированного только по фамилии Ли, добавив, что мужчина признался в том, что несколько раз приставал к проституткам. Государственная телекомпания China Central Television позже подтвердила полное имя актера в своем официальном аккаунте в Weibo.

На данный момент 10 брендов, ранее одобренных актером, в том числе Prada и Zhenguoli, напиток, производимый ведущей молочной компанией Mengniu, объявили о прекращении своих партнерских отношений.

Кроме того, оргкомитет премии Huading Awards объявил, что он аннулировал актерские титулы «Лучший актер в 100 лучших телевизионных драмах Китая» и «Любимая кинозвезда национальной аудитории», полученные на 22-й премии Huading Awards в 2017 году.

До того, как стало известно о его задержании, его имя было вычеркнуто из списка знаменитостей, которые, как ожидается, выступят на ежегодном гала-концерте CCTV по случаю Праздника осени. Музыкальное видео с участием актера, рассказывающего о работе прокуроров, также было удалено из официального аккаунта Верховной народной прокуратуры в Weibo, в котором Ли ранее работал рекламным послом.

Родившийся в Чэнду провинции Сычуань, Ли прославился после того, как занял восьмое место в национальном финале шоу талантов «Мой герой». Ли, чей аккаунт в Weibo насчитывает 60,66 млн подписчиков, получил широкое внимание благодаря своим ролям в телевизионных драмах, включая «Мечи легенд» и «Воробей».

Он также получил 33-ю премию «Сто цветов» за лучшую мужскую роль второго плана в 2016 году за роль в фильме «Мистер Сикс». Китайско-канадская звезда Крис Ву, которая также снялась в том же фильме, была задержана пекинской полицией по обвинению в предполагаемом изнасиловании в прошлом году. В июне Ву предстал перед судом по обвинению в изнасиловании и подстрекательстве других к беспорядочным связям.