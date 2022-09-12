Кызыл, , 09:27 — REGNUM В Туве правоохранители организовали проверку по факту поножовщины между подростками. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, двое 15-летних пострадавших обратились в больницу 9 сентября.

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По данным ведомства, за два дня до этого 16-летний десятиклассник в селе Баян-Кол позвал своих друзей 14 и 15 лет выпить пиво, которое ему купил брат. Затем они встретились ещё с двумя школьниками 15 лет, с которыми продолжили распивать спиртное.

«В ходе распития спиртного между подростками возник конфликт, в результате которого на почве возникших неприязненных отношений 14-летний подросток ударил имевшимся при себе ножом двоих 15-летних знакомых, причинив им телесные повреждения», — отметили в ведомстве.

Родители пострадавших не обращались к врачами и самостоятельно обрабатывали раны, пока к ним домой не пришли школьные учителя, обеспокоенные их отсутствием. Впоследствии у подростков были диагностированы проникающие ранения в области груди и бёдер.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время следователи в Кызыле расследуют уголовное дело об убийстве 18-летнего юноши. В совершении преступления подозревают воспитанников Кадетского корпуса.

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