Благовещенск, 12 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Средняя явка на выборы в Амурской области 11 сентября составила 23,59%. Жители региона избрали главу Тамбовского округа, пять руководителей администраций в поселениях, 559 депутатов представительных органов разных уровней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября в областной избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Всего в регионе были завершены 64 избирательных кампании. В том числе полностью обновлён состав собраний депутатов Архаринского, Серышевского, Сковородинского, Тамбовского и Шимановского городских округов, а также Михайловского, Магдагачинского, Октябрьского и Селемджинского районов. Самовыдвиженцам досталось 52 мандата, 480 получили представители «Единой России», 21 — КПРФ, восемь — ЛДПР, три — «Справедливой России — за правду», один — «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Самую высокую явку в регионе показали избиратели на выборах Борисоглебского сельского Совета народных депутатов Октябрьского района, там она составила 75%. Меньше всего людей пришли на голосование за депутатов Белогорского городского совета (9,64%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на выборах главы Умлеканского сельсовета в Зейском районе победила Наталья Самылкина, которая баллотировалась без партийной поддержки, она набрала более 66% голосов. Остальные поселения региона по итогам выборов возглавят единороссы.