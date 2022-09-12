Сеул, , 09:26 — REGNUM Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль направил делегацию в Кению для участия в церемонии инаугурации нового президента Уильяма Руто. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В состав делегации войдут: бывшие депутаты Национального собрания (парламента) Чон Бён Гук и Ким Чжэ Гён, а также глава отдела стратегического планирования президентской администрации Чан Сон Мин.

Кения является одной из основных стран-партнёров Южной Кореи в Африке, где активно работают крупные южнокорейские компании.

Известно, что глава Южной Кореи передал с делегацией личное послание, в котором поздравил Уильяма Руто с избранием на высокий пост, а также выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

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