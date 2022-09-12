Грозный, 12 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Чеченские силовики, которые в числе первых военнослужащих приняли участие в специальной военной операции на территории б. УССР, вновь приступили к исполнению своих обязанностей, вернувшись из отпуска. Возглавил элитные подразделения депутат Госдумы РФ Адам Делимханов («Единая Россия»). Об этом 12 сентября в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Дорогой брат, Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории [б. УССР] и ДНР. Элитные бойцы после освобождения оккупированных фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный Верховным главнокомандующим отдых и теперь с новыми силами вернулись на передовую», — написал Кадыров.

Он отметил, что опытные бойцы обязательно покажут отличные результаты на передовой. Разгром бандеровцев неминуем, отметил Кадыров и посоветовал «держать при себе белую ткань» (саван), которая им обязательно понадобится, или «учить спасительную фразу «Ахмат-сила!».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года бойцы спецподразделения «Ахмат» вернулись домой после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР). Рамзан Кадыров сообщил, что они вернутся в строй после кратковременного отпуска.